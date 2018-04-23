Ростовский аэропорт «Платов» обслужил первого миллионного пассажира 

Новый международный аэропорт «Платов» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») встретил первого миллионного пассажира со дня открытия. «Юбилейным» пассажиром ростовской авиагавани стал Константин Соколов, вместе с супругой вылетавший в Казань рейсом авиакомпании «Азимут». Молодая семейная пара отправились в столицу Татарстана в недельный отпуск. Приятным началом путешествия стали подарки от аэропорта и перевозчика — сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-залах «Платова» и бесплатный перелет по любому из маршрутов «Азимута». — Один миллион пассажиров — первая серьезная веха в истории самого молодого российского аэропорта «Платов», — отметил исполнительный директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов. — Всего за четыре с небольшим месяца мы обслужили рекордное количество пассажиров и при сохранении роста пассажиропотока к концу года планируем достичь новой знаменательной цифры — 3 миллиона. Примечательно, что важное для нас событие произошло на новом региональном маршруте, поскольку развитие авиасообщения внутри страны является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. — Компания интенсивно наращивает свое присутствие в аэропорту «Платов», выполняя полеты уже по 11 направлениям, и надеемся, что совместными усилиями достигнем в этом году новых рекордных показателей как для авиакомпании, так и для аэропорта, — отметил исполнительный директор Авиакомпании Азимут Эдуард Теплицкий.