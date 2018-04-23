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«Победа» планирует летать в Лондон, Штутгарт, Тбилиси и Женеву
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«Победа» планирует летать в Лондон, Штутгарт, Тбилиси и Женеву 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Ведомости
Авиакомпания «Победа» запросила у Росавиации допуск на выполнение регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Лондон и из Калининграда в Лондон, следует из материалов Росавиации.
Лоукостер планирует летать в Лондон из Санкт-Петербурга и Калининграда по четыре раза в неделю.
Авиакомпания также запросила допуск на три рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Штутгарт и на три рейса в неделю из Калининграда в Женеву.
Кроме того, «Победа» рассчитывает начать полеты в Тбилиси из Перми, Казани и Екатеринбурга по три раза в неделю. Также авиакомпания планировала ранее летать в Ригу семь раз в неделю из Москвы, но не получила допуск межведомственной комиссии при Минтрансе.
Официальный представитель «Победы» пояснил RNS, что возможные сроки начала полетов по новым направлениям будут раскрыты после получения допусков Росавиации.
Авиакомпания «Победа» является бюджетным авиаперевозчиком и входит в группу «Аэрофлот». В парке лоукостера в настоящее время находится 18 самолетов Boeing 737-800 в моноклассной компоновке, средний возраст которых составляет 1,5 года
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