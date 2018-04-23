«Победа» планирует летать в Лондон, Штутгарт, Тбилиси и Женеву

Лоукостер планирует летать в Лондон из Санкт-Петербурга и Калининграда по четыре раза в неделю.

Авиакомпания также запросила допуск на три рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Штутгарт и на три рейса в неделю из Калининграда в Женеву.

Казани и Кроме того, «Победа» рассчитывает начать полеты в Тбилиси из Перми Екатеринбурга по три раза в неделю. Также авиакомпания планировала ранее летать в Ригу семь раз в неделю из Москвы , но не получила допуск межведомственной комиссии при Минтрансе

Официальный представитель «Победы» пояснил RNS, что возможные сроки начала полетов по новым направлениям будут раскрыты после получения допусков Росавиации.