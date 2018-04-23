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Миллионным пассажиром Платова стал повар из Ростова
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Назван преемник Саргсяна

Миллионным пассажиром Платова стал повар из Ростова 

Деловое сообщество 2 часа назад
Константин Соколов, собираясь в отпуск с женой Ксенией и не подозревал, что станет миллионным пассажиром нового аэропорта Платов. При регистрации на рейс в Казань заветная цифра выпала именно над их табло.
"Миллионный пассажир — это важное для нас событие, — комментирует руководство аэрогавани. — В этом году мы надеемся встретить трехмиллионного пассажира".
Мужчину в торжественной обстановке наградили. Помимо сувенирного посадочного талона он также получил сертификат на посещение бизнес-зала и бесплатный авиаперелет.
Новый современный аэропорт может принимать до 5 млн пассажиров ежегодно, и 2000 пассажиров в час. Также он подходит для всех типов воздушных судов. Сейчас аэропорт Платов является единственным в стране проектом со времен СССР, построенным с нуля. Он имеет взлётно-посадочную полосу размерами 3600 на 45 метров. В планах развития уже в ближайшие пять лет вокруг новой аэрогавани появятся дополнительные трассы-дублеры, парки развлечений, жилье для персонала и многое другое.
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