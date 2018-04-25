«Саратовские авиалинии» будут летать под новым брендом «Иволга»

"Одним из направлений обновления флота воздушных судов и модернизации системы продаж является использование нового товарного знака «Иволга», который будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке воздушных судов авиакомпании, далее и на Boeing 737-800", — сказала собеседница агентства.

"Использование нового товарного знака входит в перечень мероприятий по обновлению флота и обусловлен планами развития авиакомпании, учитывая, что авиакомпания более 60% рейсов выполняет не из Саратова", — добавила Воронова.

По данным Росавиации на апрель текущего года, в авиапарк «Саратовских авиалиний» входят два Embraer 190, пять Як-42 и один Ан-148.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы Орск , 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово» . Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья . На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.