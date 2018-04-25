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«Саратовские авиалинии» будут летать под новым брендом «Иволга»
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«Саратовские авиалинии» будут летать под новым брендом «Иволга» 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» планирует работать под новым брендом «Иволга», поскольку более половины рейсов компания выполняет не из Саратова, сообщила РИА Новости в среду начальник пресс-службы перевозчика Елена Воронова.
"Одним из направлений обновления флота воздушных судов и модернизации системы продаж является использование нового товарного знака «Иволга», который будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке воздушных судов авиакомпании, далее и на Boeing 737-800", — сказала собеседница агентства.
"Использование нового товарного знака входит в перечень мероприятий по обновлению флота и обусловлен планами развития авиакомпании, учитывая, что авиакомпания более 60% рейсов выполняет не из Саратова", — добавила Воронова.
По данным Росавиации на апрель текущего года, в авиапарк «Саратовских авиалиний» входят два Embraer 190, пять Як-42 и один Ан-148.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
Росавиация после крушения Ан-148 провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. «Саратовские авиалинии» 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая.
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