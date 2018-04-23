Рейс «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в «Домодедово» 

САРАТОВ, 23 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вылет самолета Embraer-195 «Саратовских авиалиний» из московского "Домодедово" в Саратов в понедельник задержался из-за инцидента с буксировщиком, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
"При подготовке к вылету рейса 6В-765… буксировщик аэропорта «Домодедово» допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна (ВС). Предварительный осмотр самолета показал отсутствие повреждений конструкции ВС, остался след только на лакокрасочном покрытии самолета", — говорится в сообщении.
В авиакомпании отметили, что после инцидента технические специалисты и контролирующие органы должны были составить технический акт о допуске самолета к дальнейшей эксплуатации, в связи с чем вылет рейса задержался, как и следующие рейсы по этому маршруту.
"Последующие рейсы по маршруту Саратов-Москва также будут выполняться с отклонением от первоначального расписания на два часа", — заявили в «Саратовских авиалиниях».
Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта «Домодедово», самолет Embraer-195 «Саратовских авиалиний», который должен был вылететь в Саратов в 12.35 мск, отправился в рейс только в 15.45.