Рейс «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в «Домодедово»

"При подготовке к вылету рейса 6В-765… буксировщик аэропорта «Домодедово» допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна (ВС). Предварительный осмотр самолета показал отсутствие повреждений конструкции ВС, остался след только на лакокрасочном покрытии самолета", — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что после инцидента технические специалисты и контролирующие органы должны были составить технический акт о допуске самолета к дальнейшей эксплуатации, в связи с чем вылет рейса задержался, как и следующие рейсы по этому маршруту.

"Последующие рейсы по маршруту Саратов-Москва также будут выполняться с отклонением от первоначального расписания на два часа", — заявили в «Саратовских авиалиниях».

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта «Домодедово», самолет Embraer-195 «Саратовских авиалиний», который должен был вылететь в Саратов в 12.35 мск, отправился в рейс только в 15.45.