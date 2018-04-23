КСК и азербайджанский туристический центр «Шахдаг» начали сотрудничество в сфере туризма

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Компания «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и азербайджанский туристический центр «Шахдаг» подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместное развитие туристического потенциала регионов Кавказа, сообщила пресс-служба КСК.

Документ станет основой для начала сотрудничества КСК, под управлением которой находятся курорты «Ведучи», «Архыз» и «Эльбрус», и турцентра «Шахдаг», управляющей первым горнолыжным курортом Азербайджана. Компании будут обмениваться опытом по созданию, эксплуатации и обслуживанию горнолыжных курортов, эксплуатации и развитию всесезонных курортов в летний и зимний период, разработке летних программ отдыха. Кроме того, стороны предполагают обмен опытом в области использования технологий создания искусственного снежного покрова, проведения событийных мероприятий, в том числе международных спортивных соревнований, внедрения стандартов качества сервисов на курортах, а также продвижения и популяризации туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках.

"Наши курорты всегда были связаны географически: «Шахдаг» расположен в восточной части горной системы Большого Кавказа, входящие в Северо-Кавказский туристический кластер курорты «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» — на западе. Российский и азербайджанский проекты начали реализовываться практически одновременно: первая очередь «Шахдага» открылась в декабре 2012 года, «Архыз» заработал для туристов всего на год позже. Кроме того, общей чертой является и активное участие государства в развитии горнолыжной инфраструктуры", — цитирует пресс-служба слова замгендиректора КСК Рустама Тапаева

В свою очередь председатель турцентра «Шахдаг» Рустам Наджафов отметил, что с 2016 года азербайджанский курорт развивается на территории созданной в Гусарском районе республики туристической и рекреационной зоны. «Одна из наших ключевых задач — формирование единой системы управления, в связи с чем активно изучается международный опыт создания подобных туристических зон. В этом смысле проект туристического кластера под управлением КСК, объединяющий сразу пять особых экономических зон и три действующих курорта, представляется очень интересным», — цитирует его пресс-служба.