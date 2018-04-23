На курорте Роза Хутор в Сочи завершился горнолыжный сезон

СОЧИ , 23 апреля. / ТАСС /. Горнолыжные трассы курорта Роза Хутор в Красной Поляне, протяженность которых превышает 102 километра, закрылись для райдеров с 23 апреля. Канатные дороги курорта остановили на профилактику, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе курорта Роза Хутор.

"22 апреля стало последним днем горнолыжного сезона 2017-2018 года. С 23 по 26 апреля основные канатные дороги Роза Хутор закрыты на профилактику. Специалисты тщательно проверят их состояние и подготовят подъемники к бесперебойной работе на протяжении всего летнего сезона, который начнется уже 27 апреля и продлится до середины осени", — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что для туристов в период профилактики канатных дорог запустили подъемник Стрела на высоту 1600 метров над уровнем моря. Это одна из самых протяженных канатных дорог курорта (3,8 км).

В то же время сезон катания в Красной Поляне еще продолжается в горно-туристическом центре "Газпром" на Альпике (Аибгинский хребет), где трассы начинаются с отметки 2256 метров над уровнем моря. «Прощаться с Альпикой в этом сезоне ещё рано», — сказал ТАСС представитель пресс-службы ГТЦ «Газпром». Закрытие сезона в этом центре ожидается в самом конце апреля.

Самым долгим в Сочи горнолыжный сезон будет на курорте Горки Город, он продлится до 13 мая. «Мы имеем возможность продлить горнолыжный сезон до середины мая, благодаря уникальной горноклиматической зоне „Цирк 2“ на хребте Аибга. Даже такой теплой и малоснежной зимой, как нынешняя, здесь еще три недели будет возможно поддерживать трассы в рабочем состоянии», — рассказали ТАСС в пресс-службе курорта Горки Город.

Ранее сообщалось, что курорты Красной Поляны в зимнем сезоне 2017-2018 года рассчитывают принять 1,5 млн гостей. Сезон катания продлится до середины мая. Общая протяженность трасс различного уровня сложности составляет 150 километров. На территории горнолыжных курортов расширился спектр экскурсионных и туристских услуг. В этом зимнем сезоне появилось пять новых туристских проектов, в числе которых оленья ферма, этно-парк «Иглу Отель», хаски-центр.