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Стартап VisionLabs установил терминалы с распознаванием лиц в двух российских отелях
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Стартап VisionLabs установил терминалы с распознаванием лиц в двух российских отелях 

RB.ru 30 минут назад
Фото: RB.ru
Система была внедрена в терминалы стартапа «Инвенд». При въезде гости отеля могут использовать терминал для подтверждения личности — когда пользователь подносит к сканеру паспорт и QR-код для подтверждения бронирования, система сверяет его лицо с фото в паспорте.
Такие терминалы позволят повысить скорость обслуживания и безопасность, рассчитывают в VisionLabs. Постоянных клиентов система будет распознавать автоматически, однако из-за требований российского законодательства при этом все равно нужно будет показать паспорт, пояснили разработчики.
В будущем система может быть настроена для автоматического открытия замков в номерах, добавили в стартапе.
Стоимость установки системы и финансовые подробности сотрудничества с «Инвенд» в VisionLabs не раскрывают. В течение года стартап также планирует установить систему в отелях сети «ГОСТ» и гостиницах международных сетей, работающих в России.
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