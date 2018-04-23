Ингушетия подписала сотрудничество в сфере туризма со Свердловской областью 

МАГАС, 23 апреля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии в рамках VI Международного туристского форума «Большой Урал-2018» подписал соглашение о сотрудничестве с «Центром развития туризма Свердловской области», сообщила пресс-служба комитета туризма республики.
"В рамках форума «Большой Урал-2018» было подписано соглашение о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением «Центр развития туризма Свердловской области». Планируется, что анонсы событий, происходящих в Ингушетии в сфере туризма, культуры и спорта, будут публиковаться на туристических порталах Свердловской области. Стороны намерены оказывать содействие друг другу в проведении совместных исследований, семинаров, конференций, пресс— и инфотуров и иных мероприятий", — приводит пресс-служба слова председателя комитета по туризму Ингушетии Беслана Хамхоева.
Как сообщается, предметом соглашения является взаимодействие по вопросам классификации гостиниц и повышения уровня классификации гидов-переводчиков и экскурсоводов.
Международный туристический форум «Большой Урал» проходит в Екатеринбурге в шестой раз, его тема — «Влияние международных событий на развитие регионов и городов». В этом году страной-партнером форума стала Республика Азербайджан. В мероприятии принимают участие профессионалы туриндустрии и сферы гостеприимства из 20 регионов России и различных стран мира.