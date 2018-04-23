Авиакомпания NordStar предложит в мае бесплатные билеты для ветеранов ВОВ

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Авиакомпания NordStar (проект "Норникеля" ) предложит с 1 по 13 мая бесплатные билеты для инвалидов и участников Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В честь годовщины празднования Дня Победы авиакомпания NordStar запускает традиционную акцию для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В период с 1 по 13 мая участникам и инвалидам ВОВ предоставляется право полностью бесплатного перелета на всех регулярных рейсах авиакомпании NordStar", — говорится в сообщении.

Для сопровождающих лиц будет действовать специальный тариф в 50% от стоимости авиаперелета. Оформление бесплатных билетов уже можно начинать с понедельника, 23 апреля.