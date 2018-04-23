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Авиакомпания NordStar предложит в мае бесплатные билеты для ветеранов ВОВ
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Авиакомпания NordStar предложит в мае бесплатные билеты для ветеранов ВОВ 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания NordStar (проект "Норникеля") предложит с 1 по 13 мая бесплатные билеты для инвалидов и участников Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"В честь годовщины празднования Дня Победы авиакомпания NordStar запускает традиционную акцию для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В период с 1 по 13 мая участникам и инвалидам ВОВ предоставляется право полностью бесплатного перелета на всех регулярных рейсах авиакомпании NordStar", — говорится в сообщении.
Для сопровождающих лиц будет действовать специальный тариф в 50% от стоимости авиаперелета. Оформление бесплатных билетов уже можно начинать с понедельника, 23 апреля.
Авиакомпания NordStar — входит в число крупных российских авиаперевозчиков с пассажирооборотом более 1 млн пассажиров в год. Авиапарк состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737-800 и турбовинтовых воздушных судов ATR 42-500, специально оборудованных для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера. Базовыми аэропортами являются Домодедово (Москва) и Красноярск (прошлое название Емельяново). По итогам 2017 г. пассажиропоток авиакомпании NordStar составил 1,481 млн человек.
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