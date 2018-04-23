Rough Guides: в Сайгоне лучшая ночная жизнь во всей Юго-Восточной Азии

Ночная жизнь в мегаполисе разнообразна и увлекательна! Она удовлетворит любой запрос туриста — будь то шумные вечеринки или созерцание заката под коктейль

Респектабельный туристический портал Rough Guides провёл соответствующее исследование, по результатам которого составил список из восьми лучших мест с кипящей ночной жизнью в Юго-Восточной Азии, в котором Хошимин назван городом, где стоит углубиться в изучение местных баров и ночных клубов.

«Когда заходит солнце, бурлящая энергия этого мегаполиса южного Вьетнама перетекает в многочисленные клубы и бары»,

— пишет Rough Guides.

Если вы жаждете получить шикарные и незабываемые впечатления от ночной жизни Сайгона, то наденьте свое лучшее платье или костюм и отправляйтесь в бар на крыше Chill Sky в районе 1, одно из самых популярных и причудливых мест города.

Он открывается с 17.30 вечера и работает до следующего утра, предлагая от сумерек до рассвета насладиться красивейшим видом на город, продегустировать сказочные коктейли и посмотреть небольшую, но захватывающую музыкальную программу.

Туристический сайт также назвал Saigon Acoustic Bar в районе 3 отличной возможностью провести ночь в компании с поп-рок-группами, а Carmen Bar в районе 1 предлагает не вполне традиционное развлечение — испанское фламенко, которое исполняется профессиональными вьетнамскими музыкантами.

Для желающих просто хорошо провести время отлично подходят пластиковые столы вдоль улицы Бувьен, за которыми вы просто обязаны хоть раз попить пива, пишет Rough Guides, называя это место «пивной улицей» города, в туристическом районе.

Улица Бувьен является частью знаменитого туристического района города, который закрыт для проезда автомобилей по выходным. Она привлекает внимание путешественников своей шумной и энергичной атмосферой, где туристы блуждают в мире пивных клубов, баров и пабов, сотрясающих ночную тишину громкой музыкой и переливающимися огнями до самого утра.

Другие лучшие ночные развлечения в регионе, которые названы в списке Rough Guides, это музыкальная сцена в Куала-Лумпуре и Саравак в Малайзии , ночное время в баре Big Mango в Бангкоке или танцевальные вечеринки на Пенанге в Малайзии.

Кроме того, туристы могут перекусить в бывшей столице Мьянмы Янгоне, развлечь себя уличной жизнью и живой музыкой на улице Малиоборо в Джокьякарте в Индонезии и погрузиться в Сингапурский арт-центр Kampong Glam.

Сайгон, крупнейший коммерческий центр Вьетнама , является одним из самых популярных мест в стране. Согласно официальным данным, в 2017 году город посетили 6,4 млн иностранных туристов, что на 22 процента больше, чем годом ранее.

В этом году город надеется принять семь миллионов иностранных гостей.

https://v.vnecdn.net/english/video/web/mp4/2017/12/31/what-to-do-on-saigons-backpacker-street-1514715739.mp4