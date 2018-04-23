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Врио главы НАО поручил увеличить объем компенсации проезда к местам отдыха
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Врио главы НАО поручил увеличить объем компенсации проезда к местам отдыха 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский поручил увеличить размер компенсаций жителям округа за проезд к местам отдыха. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации округа.
"У нас перелеты в отпуск связаны, конечно, с двойным маршрутом. Люди летят до Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска — крупных городов, а дальше — второй перелет, уже непосредственно к месту отдыха, и 35 тыс. не всегда хватает для человека. Я понимаю, что это тяжелое для бюджета будет решение, но его надо принять на этот год. Посмотрите увеличение до 45 тыс. рублей компенсированных расходов, чтобы людям дать возможность перелет сделать более доступным", — приводит пресс-служба слова Цыбульского.
Отмечается, что врио главы НАО поручил принять соответствующее решение до наступления сезона массового выезда жителей Заполярья на летний отдых.
Ранее исполняющий обязанности губернатора распорядился подготовить изменения в порядок оплаты проезда к местам отдыха, который позволяет оплачивать проезд семьям к месту отдыха с учетом совокупных расходов семьи. То есть экономия с одного билета может быть перераспределена на компенсацию расходов по билетам других членов семьи. Инициатива главы региона принята на очередном заседании Администрации НАО.
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