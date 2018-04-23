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На Сеул: три причины отправиться в столицу Южной Кореи
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На Сеул: три причины отправиться в столицу Южной Кореи 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: Forbes.ru
Причин провести ближайший отпуск в Сеуле предостаточно. Во-первых, город за последние годы успел стать новой столицей моды: путь в крупнейшие мировые универмаги проложили такие корейский марки, как Wooyoungmi, Juun J, Beyond Closet и Ordinary People. Во-вторых, стремительно дорожают южнокорейские художники: многие арт-критики предвещают корейскому современному искусству такой же успех, как и китайскому. В-третьих, рейсов на Сеул стало больше.
В частности, до конца октября авиакомпания Korean Air будет выполнять рейсы в Сеул из Санкт-Петербурга и Иркутска. Из Пулково вылетает Airbus A330, салон которого разделен на три класса обслуживания (первый класс, престиж и эконом), а из международного аэропорта Иркутска пассажиров отправляют на лайнере Boeing 737, вмещающем 159 кресел классов эконом и бизнес.
Кстати, все трансферные пассажиры Korean Air в ожидании следующего рейса могут отправиться на бесплатную экскурсию по Южной Корее. Так что познакомиться с Сеулом можно, даже если конечная цель ваш поездки — далекий Гуам.
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