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АТОР: Спрос на поездки в Великобританию снизился на 10% из-за обострения международных отношений
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АТОР: Спрос на поездки в Великобританию снизился на 10% из-за обострения международных отношений 

Агентство «Москва» 1 час назад
Спрос на поездки в Великобританию снизился на 10% из-за ухудшения международных отношений, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«В случае с Британией ожидалось, что жесткое обострение, которое произошло в последние полтора месяца в сфере международных отношений, как-то значительно скажется на туризме. Но пока предварительная оценка — снижение спроса порядка 10%, и в основном оно происходит за счет образовательных программ, которые были достаточно популярны», — сказала М. Ломидзе.
В то же время она отметила, что визовая политика Великобритании относительно россиян не изменилась, дополнительных требований и ограничений для граждан РФ не возникает.
«Здесь визовый центр и консульство работают в штатном режиме, процент отказов также не увеличился, туроператоры оценивают спрос как достаточно высокий, причем включая даже майские праздники, которые, казалось бы, могли показать ощутимое проседание. Но проседание в 10% не сильно заметно для участников рынка», — добавила М. Ломидзе.
Отношения России и Великобритании обострились из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом, разработанным якобы в России. На этом основании РФ обвинили в причастности к инциденту. Российская сторона обвинения категорически отвергает.
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