АТОР: Спрос на поездки в Великобританию снизился на 10% из-за обострения международных отношений

«В случае с Британией ожидалось, что жесткое обострение, которое произошло в последние полтора месяца в сфере международных отношений, как-то значительно скажется на туризме. Но пока предварительная оценка — снижение спроса порядка 10%, и в основном оно происходит за счет образовательных программ, которые были достаточно популярны», — сказала М. Ломидзе.

В то же время она отметила, что визовая политика Великобритании относительно россиян не изменилась, дополнительных требований и ограничений для граждан РФ не возникает.

«Здесь визовый центр и консульство работают в штатном режиме, процент отказов также не увеличился, туроператоры оценивают спрос как достаточно высокий, причем включая даже майские праздники, которые, казалось бы, могли показать ощутимое проседание. Но проседание в 10% не сильно заметно для участников рынка», — добавила М. Ломидзе.