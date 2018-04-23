Ещё
Еще две гостиницы уличили в завышении цен на время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще две гостиницы уличили в завышении цен на время ЧМ-2018 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Гостиницы «Арцах» и «Астория», расположенные в Ворошиловском и Центральном районах, попались на завышении цен на время проведения в Волгограде чемпионата мира по футболу-2018.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, в ходе проверок, проведенных сотрудниками ведомства, было выявлено завышение максимальной стоимости гостиничного обслуживания в период проведения ЧМ-2018 по сравнению с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ. В результате должностные лица были привлечены к административной ответственности.
Добавим, что специалисты Роспотребнадзора также обратились в суд, который обязал владельцев отелей с 14 мая по 15 августа 2018 года не допускать предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградский аэропорт открывает прямой рейс в Ростов-на-Дону В Волгограде презентовали водные прогулочные и экскурсионные маршруты Волгоградцы отсудили у организаций более 600 000 рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение124
У россиян снова попросят денег239
Индия лишила Россию Су-57495
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги43
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском18
Видео
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение