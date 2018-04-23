Еще две гостиницы уличили в завышении цен на время ЧМ-2018 

Гостиницы «Арцах» и «Астория», расположенные в Ворошиловском и Центральном районах, попались на завышении цен на время проведения в Волгограде чемпионата мира по футболу-2018.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, в ходе проверок, проведенных сотрудниками ведомства, было выявлено завышение максимальной стоимости гостиничного обслуживания в период проведения ЧМ-2018 по сравнению с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ. В результате должностные лица были привлечены к административной ответственности.
Добавим, что специалисты Роспотребнадзора также обратились в суд, который обязал владельцев отелей с 14 мая по 15 августа 2018 года не допускать предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам.