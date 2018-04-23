На горнолыжном курорте «Ведучи» в Чечне открыли гостиничный комплекс «Эдельвейс»

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. / ТАСС /. Гостиничный комплекс «Эдельвейс» вместимостью до 216 человек открыли на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) «Ведучи» в Чеченской Республике , сообщила в понедельник пресс-служба компании «Курорты Северного Кавказа».

"Гостиничный комплекс «Эдельвейс» на территории ВТРК «Ведучи» в Чеченской Республике на 100% введен в строй и готов принимать гостей. Для проживания гостям курорта доступно 86 номеров вместимостью до 216 человек разного уровня комфортности — от компактных комнат эконом-класса до улучшенных стандартных номеров, комнат делюкс и апартаментов. В том числе оборудованы два номера для проживания маломобильных туристов", — говорится в сообщении.

В составе комплекса — ресторан на 100 посадочных мест, лобби-бар, детская игровая комната. «Также к услугам гостей развлекательно-оздоровительная зона с бассейном, сауной, тренажерным залом, бильярдной и настольным теннисом. Стоимость проживания в стандартном номере составляет 2000 рублей в сутки при одноместном размещении, 2500 рублей — при двухместном размещении», — отметили в пресс-службе.

Отель расположен в нескольких десятках метров от объектов горнолыжной инфраструктуры. Свое название комплекс получил в честь горного цветка эдельвейса, ставшего символом церемонии открытия курорта в январе текущего года.

Горнолыжный курорт «Ведучи» в горах Чечни открылся 26 января. На курорте заработала кресельная канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км зеленой категории сложности (для начинающих). К 2021 году на территории комплекса «Ведучи» планируется построить более 15,4 км горнолыжных трасс и шесть подъемников.

Согласно госпрограмме «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», рассчитанной на период до 2025 года, финансирование работ из федерального бюджета в 2017-2020 годах составит 6,5 млрд рублей. При реализации планов по развитию «Ведучи» в полном объеме к 2025 году годовой турпоток должен составить 180 тыс. человек, количество мест размещения — 1 тыс., должно быть создано 719 рабочих мест. Полный возврат бюджетных инвестиций в государственный бюджет должен произойти к 2041 году.