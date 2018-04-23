Ещё
Авиакомпания Азимут запускает продажу авиабилетов в Симферополь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпания Азимут запускает продажу авиабилетов в Симферополь 

Деловое сообщество 4 часа назад
Рейсы из донской столицы будут выполняться со 2 июня по вторникам и субботам. Вылет из Ростова-на-Дону в Симферополь в 14:35, в обратном направлении в 16:55.
Из Краснодара и Минеральных Вод направление будет обслуживаться с 3 июня по средам и воскресеньям. Рейсы из столицы Кубани по средам вылетают в 15:30, обратно в 22:40, по воскресеньям в 15:55, обратно в 22:55.
Рейсы из Минеральных Вод в Симферополь вылетают в 20:15 по средам, обратно в 17:55, по воскресеньям в 20:30, обратно в 17:40.
Минимальный тариф на новых направлениях составляет 888 рублей в одну сторону.
Деловое сообщество: последние новости
Авиакомпания Азимут запускает продажу авиабилетов в Симферополь Ростовчане за 1999 рублей смогут на поезде уехать в Москву Из-за ЧМ-2018 спрос иностранцев на авиабилеты в Ростов вырос в 24 раза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение130
У россиян снова попросят денег240
Индия лишила Россию Су-57497
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги43
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском19
Видео
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение