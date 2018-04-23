Авиакомпания Азимут запускает продажу авиабилетов в Симферополь

Рейсы из донской столицы будут выполняться со 2 июня по вторникам и субботам. Вылет из Ростова-на-Дону в Симферополь в 14:35, в обратном направлении в 16:55.

Из Краснодара и Минеральных Вод направление будет обслуживаться с 3 июня по средам и воскресеньям. Рейсы из столицы Кубани по средам вылетают в 15:30, обратно в 22:40, по воскресеньям в 15:55, обратно в 22:55.

Рейсы из Минеральных Вод в Симферополь вылетают в 20:15 по средам, обратно в 17:55, по воскресеньям в 20:30, обратно в 17:40.

Минимальный тариф на новых направлениях составляет 888 рублей в одну сторону.