Сосиски с манной кашей против all inclusive: куда свердловчанам поехать отдыхать на «майские»

Как рассказал «ФедералПресс» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, в настоящее время санаторно-курортный комплекс Свердловской области находится в крайне слабом состоянии и нуждается в срочной реформации.

«Есть очень хорошие возможности по медицинским показателям, но наши туристы предпочитают курорты соседних областей — Челябинская область Башкортостан — либо вообще другие страны. Даже с учетом авиаперелета вполне конкурентно выглядят цены в болгарском Велинграде или чешском Теплице», — рассказал Мальцев.

Отзывы на профильных сайтах подтверждают низкий уровень сервиса в свердловских здравницах. «За 18 дней приняла шесть минеральных ванн (кстати, практикантки и ванны не всегда моют), три сеанса ручного массажа, пять аппликаций из грязи (и то выпросила). Это всё! О питании и говорить не хочется! Судите сами — на завтрак манная каша и сосиска; в течение всего заезда на полдник — вафли, на вечер „Снежок“ и сдобная булка — и так все 18 дней! А еще персонал столовой удивлялся, что же такое мы дома едим?», — пишет одна из посетительниц сайта Sanatoria об одной из здравниц эконом-класса. В описании другого подобного санатория единственным пунктом в списке «сервис» является библиотека.

Данные с сайта sanatoria.ru В результате жители Среднего Урала все чаще выбирают отдых за рубежом. По словам Михаила Мальцева, на майские праздники неделя на заграничном курорте при двухместном размещении будет стоить в среднем 48 тысяч рублей с человека. Турция , которая должна стать самым популярным направлением, обойдется дешевле, но ненамного — примерно в 44 тысячи рублей. «Может быть, чуть дороже среднего Израиль из-за большого спроса», — говорит Мальцев.

Их средиземноморских направлений, помимо Турции, можно будет посетить Тунис Кипр : остальные курорты открываются только в конце мая. Трендом этого сезона могут стать Вьетнам Таиланд , которые раньше считались только зимними направлениями. Не спешат уральцы прощаться и с ОАЭ , несмотря на нарастающую жару. Наконец, традиционно популярны круглогодичные европейские направления, например, та же Чехия

Фото с сайта санатория «Белый камень»