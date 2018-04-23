Минтранс подготовил проект концессии с Шереметьево

Минтранс подготовил проект постановления правительства о заключении концессии с Шереметьево , сообщает газета РБК со ссылкой на источники в одном из московских аэропортов и в профильном ведомстве, передает ТАСС

Проектом подразумевается, что аэропорт может компенсировать вложения в развитие инфраструктуры за счет «средств, получаемых от инвестиционной надбавки в составе сборов за взлетно-посадочные операции и стоянку судов», рассказал РБК один из собеседников.

Согласно комментарию заместителя руководителя ФАС Александра Редько , проект этого концессионного соглашения не предусматривает введение каких-либо новых надбавок.

"Согласно финансовым моделям, аэропорт предполагает возмещать инвестиции в аэродромную инфраструктуру главным образом за счет увеличения пассажиропотока, а не роста тарифов на взлет-посадку воздушных судов", — передает издание его слова.

Аэропортовые сборы возрастут, уверен аналитик, опрошенный РБК, это может отразиться на стоимости билетов. Однако, замечает он, скорее всего, рост будет умеренным, поскольку концессионные проекты согласовываются с профильными ведомствами и ФАС.

В начале этого года, напоминает РБК, в интервью газете «Ведомости» председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко рассказал, что общие инвестиции по стратегической программе развития до 2026 года составят 3,5 млрд долларов, в том числе 940 млн долларов — это вложения федерального бюджета в строящуюся третью взлетно-посадочную полосу, остальное вложит сам аэропорт.

Международный аэропорт Шереметьево — крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно— посадочных операций и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная сеть Шереметьево составляет более 200 направлений. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2017 года составил 40,1 млн пассажиров (+17,8% к 2016 году).