«Уральские авиалинии» предлагают шесть «отпускных» направлений из Самары

21 апреля 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла из Самары новые рейсы в Болонью. Это дает дополнительные возможности отдыха как для тех, кто приехал в отпуск к морю, так и для любителей экскурсий. Рейсы на этом итальянском направлении будут выполняться по субботам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

По средам можно отправиться в Тель-Авив — курорт с плавным заходом в море, множеством детских площадок и фонтанов. Будучи в Израиле , стоит посетить Иерусалим и помолиться у Стены Плача, оздоровиться водами и грязями Мертвого моря, а также просто подышать целебным воздухом.

Тех, кто не хочет ехать к морю, ждут в Ереване . В столице Армении можно посетить зоопарк, комплекс поющих фонтанов, детский парк с аттракционами, экзотариум, забраться на вершину лестницы «Большой Каскад» и увидеть гору Арарат . Прямой рейс из Самары выполняется по субботам, а с 27 мая еще и по воскресеньям.

Черноморские курорты представлены в летнем расписании «Уральских авиалиний» перелетами в Сочи (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям), Анапу (по понедельникам и четвергам с 28 мая) и Симферополь (по вторникам, пятницам и воскресеньям).

Приобрести билеты по выгодным ценам можно на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год услугами компании воспользовались 8 000 474 человека. Более чем на 200 направлениях работают 45 лайнеров Airbus (24 А320, 14 А321 и 7 А319).