В День туризма в Тамбове откроют сезон фонтанов

28 апреля, в День туризма, в Тамбове откроют фонтан в Усадьбе Асеевых, сообщила пресс-служба облправительства.

В этот день на территории музейного комплекса Усадьбы Асеевых пройдёт День туризма «Отдыхаем дома!». Он начнется в 13.00 и будет проходить в формате выставки-ярмарки, где каждый сможет получить консультации туроператоров области, работающих на внутреннем туристическом направлении.

Работники музеев расскажут об экспозициях и экскурсиях. А сотрудники турфирм объяснят, как и где отдохнуть на Тамбовщине с максимальным комфортом по выгодной цене. На Дне туризма также расскажут об известных фестивалях: «Атмановские кулачки», «Чернозем», «Мичуринское яблоко», «Кукарекино», «Фруктовый вернисаж».

В течение всего дня на территории парка будут функционировать тематические площадки: «Мир Болгарии», «Липецкая земля», «Проспект 80-летия Тамбовщины», «Алея художников», «Художественный салон».

Праздник будет проходить под звуки живой музыки. Гостей ждет музыкальный марафон в формате нон-стоп: выступление Ансамбля русских народных инструментов квартета DoMiNo, болгарской оперной певицы Марии Жековой и танцевального фольклорного ансамбля «Болгарская роза», липецкого ансамбля «Околица» и народного вокально-хореографического ансамбля «Любава». Хедлайнером праздника станет известная российская рок-группа «МУРАКАМИ».