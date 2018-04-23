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В День туризма в Тамбове откроют сезон фонтанов
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В День туризма в Тамбове откроют сезон фонтанов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
28 апреля, в День туризма, в Тамбове откроют фонтан в Усадьбе Асеевых, сообщила пресс-служба облправительства.
В этот день на территории музейного комплекса Усадьбы Асеевых пройдёт День туризма «Отдыхаем дома!». Он начнется в 13.00 и будет проходить в формате выставки-ярмарки, где каждый сможет получить консультации туроператоров области, работающих на внутреннем туристическом направлении.
Работники музеев расскажут об экспозициях и экскурсиях. А сотрудники турфирм объяснят, как и где отдохнуть на Тамбовщине с максимальным комфортом по выгодной цене. На Дне туризма также расскажут об известных фестивалях: «Атмановские кулачки», «Чернозем», «Мичуринское яблоко», «Кукарекино», «Фруктовый вернисаж».
В течение всего дня на территории парка будут функционировать тематические площадки: «Мир Болгарии», «Липецкая земля», «Проспект 80-летия Тамбовщины», «Алея художников», «Художественный салон».
Праздник будет проходить под звуки живой музыки. Гостей ждет музыкальный марафон в формате нон-стоп: выступление Ансамбля русских народных инструментов квартета DoMiNo, болгарской оперной певицы Марии Жековой и танцевального фольклорного ансамбля «Болгарская роза», липецкого ансамбля «Околица» и народного вокально-хореографического ансамбля «Любава». Хедлайнером праздника станет известная российская рок-группа «МУРАКАМИ».
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