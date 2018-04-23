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Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали
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Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Школьник из Сиднея украл кредитную карточку родителей, обманом выманил свой паспорт у бабушки и один улетел на Бали, сообщает The Guardian.
Поссорившись с матерью Эммой, которая запретила 12-летнему сыну лететь на Бали, он самостоятельно забронировал билет на самолет и номер в отеле и пересек границу.
Дрю, как прозвали его в американском новостном агентстве A Current Affair, сказал родителям, что отправился в школу, однако вместо этого доехал до вокзала и оттуда поездом добрался в аэропорт. По словам мальчика, единственный раз, когда его попросили показать документы, был во время пересадки в Перте, Австралия, после чего ребенка беспрепятственно пропустили в самолет. Прилетев на Бали, Дрю зарегистрировался в отеле All Seasons и сказал персоналу, что ждет приезда сестры.
Обман вскрылся, когда учительница позвонила семье мальчика и сообщила, что он отсутствовал на уроках. Выяснив, что сын уже на Бали, мать полетела на остров и забрала его домой.
В апреле 2016 года школьница, которая без билета улетела из Внуково в Санкт-Петербург, рассказала о причинах своего поступка. По словам девочки, она миновала все пункты досмотра, провожая своего давнего друга, который улетал в другой город вместе с отцом.
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