12-летний школьник поссорился с мамой, украл кредитку и улетел на Бали

Необычный случай произошел на днях в одной из семей Сиднея . 12-летний школьник, поссорившись с мамой, позаимствовал кредитную карточку родителей — и улетел на Бали.

Мальчику удалось не только украсть кредитку, но и обманом выманить у бабушки свой паспорт, а также самостоятельно забронировать отель и купить билеты. Сказав родителям, что ушел в школу, предприимчивый подросток добрался до вокзала, а затем направился в аэропорт. Ребенок беспрепятственно прошел контроль, в том числе при пересадке в Австралии , а на месте зарегистрировался в гостинице, соврав, что ждет приезда сестры.

Интересно, что о произошедшем стало известно лишь тогда, когда родителям ребенка позвонили из школы, чтобы уточнить, по какой причине он не явился на уроки.

Мать 12-летнего школьника, узнав, что он уже на Бали, срочно вылетела за ним — и привезла юного путешественника домой.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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