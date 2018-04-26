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Власти Алтая направят средства курортного сбора на благоустройство Белокурихи
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Власти Алтая направят средства курортного сбора на благоустройство Белокурихи 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА Regnum
БАРНАУЛ, 26 апреля. /ТАСС/. Средства курортного сбора Алтайского края, эксперимент по введению которого начнется в регионе с 1 мая, в первую очередь планируют направить на благоустройства города Белокуриха. Такой порядок определил губернатор области Александр Карлин, подписав соответствующее постановление, сообщили в четверг ТАСС в областном правительстве.
В июле 2017 года Госдума приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в нескольких регионах РФ, в частности, в Алтайском крае.
По информации регионального правительства, сумма сбора в рамках эксперимента с одного отдыхающего в сутки составит 30 рублей, которые перечислят в Фонд развития курортной инфраструктуры региона. По соглашению муниципалитета и регионального управления по туризму, финансовые ресурсы Фонда будут направляться на строительство и ремонт различных объектов курортной инфраструктуры — скверов, бульваров, набережных, пешеходных зон. Первым городом, где будет благоустроена территория за счет средств курортного сбора, станет Белокуриха.
"В Белокурихе уже наметили основные направления расходования средств курортного сбора. В городе-курорте планируют создать и благоустроить гостевую и въездную зоны, прогулочную аллею, тротуары, новые терренкуры", — рассказали в администрации.
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