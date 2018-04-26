Власти Алтая направят средства курортного сбора на благоустройство Белокурихи

В июле 2017 года Госдума приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в нескольких регионах РФ , в частности, в Алтайском крае.

По информации регионального правительства, сумма сбора в рамках эксперимента с одного отдыхающего в сутки составит 30 рублей, которые перечислят в Фонд развития курортной инфраструктуры региона. По соглашению муниципалитета и регионального управления по туризму, финансовые ресурсы Фонда будут направляться на строительство и ремонт различных объектов курортной инфраструктуры — скверов, бульваров, набережных, пешеходных зон. Первым городом, где будет благоустроена территория за счет средств курортного сбора, станет Белокуриха.

"В Белокурихе уже наметили основные направления расходования средств курортного сбора. В городе-курорте планируют создать и благоустроить гостевую и въездную зоны, прогулочную аллею, тротуары, новые терренкуры", — рассказали в администрации.