Отдых в России: плюсы, минусы и честные отзывы туристов

Мы уже писали о курортах Черноморского побережья: Геленджике Сочи и курортах Крымского полуострова, а сегодня расскажем о других, менее многолюдных, но весьма интересных направлениях отдыха в России . Селигер: для тех, кто любит тишину и умиротворение Селигер, Осташков, Тверская область

Селигер — система озер в Тверской и Новгородской области в 350 км. от Москвы . Здесь нет привычной курортной зоны, поделённой между крупными отелями. В основном на Селигер ездят в базы отдыха, частные дома или пансионаты.

Отдых здесь понравится тем, кто устал от городской суеты и толп туристов. Наплыва отдыхающих почти не бывает, а из развлечений предлагается рыбалка, поход за грибами, конные прогулки, шашлыки и пляжи. Это тихое место скорее напоминает заповедник, чем классический курорт, поэтому ни дискотек, ни баров здесь не найти. Но, может, это как раз то, что вы искали?

Когда ехать: На Селигер ездят весной, летом и ранней осенью, когда погода комфортна для прогулок. А вот вода не прогревается выше 17 °C даже летом, так что подойдет только любителям «освежиться». Как добраться: На автомобиле (около 3 часов в пути) или на поезде/автобусе Москва—Осташков. Средняя стоимость: Домик в базе отдыха с трехразовым питанием: 18 000 рублей (2 человека, 7 суток).

Селигер, г. Осташков

Байкал: для тех, кто хочет прикоснуться к первозданной природе Озеро Байкал

Байкал — одно из самых красивых, но мало освоенных мест в России, где туризм начал развиваться совсем недавно. Но уже сейчас на озеро можно приехать не дикарем с палаткой, а организованным туристом: заселиться в приличный гостевой дом, пользоваться всеми благами цивилизации и посещать экскурсии.

Сейчас на Байкал активно предлагает разнообразные туры и активности: фитнес-туры, туры с рыбалкой и поездки в самые популярные места: остров Ольхон, буддийский остров Огой, Листвянка, Северобайкальск . Здесь действительно есть на что посмотреть и куда съездить: природные ландшафты севера, церкви, колоритные поселки, буддийские постройки. Недели может и не хватить.

Когда ехать: На Байкале немного прохладнее, чем в средней полосе России. Летом температура не поднимается выше 20 °C. Так что путешествие лучше планировать в июле-августе. Как добраться: На самолете (около 5 часов) или поезде (3 дня 17 часов) до Иркутска , ближайшего к озеру крупного города. Средняя стоимость: экскурсионный тур без учета стоимости проезда (около 7 000 в одну сторону) обойдётся вам примерно в 35 000 рублей (стоимость на одного человека, 7 суток).

Озеро Байкал, поселок Листвянка

Озеро Байкал, поселок Листвянка

Абрау-Дюрсо: для тех кто хочет насладиться пляжным отдыхом Абрау-Дюрсо

Абрау-Дюрсо — курортный поселок в Краснодарском крае , который находится на берегу озера Абрау. Абрау-Дюрсо — Мекка виноделия на Юге России, считается центром гастрономического туризма и претендует на звание европейского курорта. Пляж в Абрау-Дюрсо расположен на берегу горного озера, где вода не только кристально-чистая, но еще и богата минералами, полезными для здоровья. А вода у берега даже теплее, чем в Черном море.

Здесь есть все, что нужно для притязательных туристов: не только частный сектор, но и отели, обустроенные набережные, кафе, рестораны, яхты и катеры напрокат и прочие услуги.

Когда ехать: Сезон в Абрау-Дюрсо, как и на Черном море, длится с июня по сентябрь. Как добраться: На самолете до Анапы (около 2 часов), а из Анапы на автобусе (трансфер занимает около часа). Средняя стоимость: путевка с перелетом и проживанием обойдется вам в 30 000 рублей (тур на двоих, 7 суток).

Поселок Арбау-Дюрсо, Краснодарский край

Поселок Арбау-Дюрсо, Краснодарский край

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