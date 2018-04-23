В Кургане начинают ходить садоводческие маршруты 

По постановлению администрации Кургана с 21 апреля по 21 октября в городе будут ходить автобусы по садоводческим маршрутам:
маршрут № 26 ул. Бурова-Петрова — пос. Керамзитный (в летний период отдельные рейсы до 1 микрорайона);
маршрут № 37 Ледовый дворец — ОАО «Синтез» (в летний период отдельные рейсы: 6 микрорайон — Ледовый дворец — мкр. Черемухово);
маршрут № 48 2 микрорайон — сады «Мостовик» (сезонный садоводческий маршрут);
маршрут № 52 «Рынок» — сады «СЭММ» — сады «Химмаш» (сезонный садоводческий маршрут);
маршрут № 53 «Рынок» — сады «Нива» (сезонный садоводческий маршрут);
маршрут № 342 «Госпиталь» — микрорайон Челноково (в летний период до садов УВД);
маршрут № 308 микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (в летний период отдельные рейсы до садов «Просвещенец»);
маршрут № 349 ОАО «Синтез» — аэропорт (в летний период до Омского моста);
маршрут № 396 бульвар Солнечный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»);
маршрут № 403 Ледовый дворец — аэропорт (в летний период отдельные рейсы до микрорайона Челноково).