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Официальную классификацию получили все отели России, где пройдет ЧМ-2018
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Официальную классификацию получили все отели России, где пройдет ЧМ-2018 

ТАСС 25 минут назад
БАРНАУЛ, 25 апреля. /ТАСС/. Официальную классификацию получили все отели в 11 городах РФ, где пройдет чемпионат мира по футболу, при этом по всей стране лишь 5-10% независимых отелей и гостиниц имеют «звезды». Об этом сообщила в среду ТАСС в Барнауле на семинаре по обязательной классификации объектов туристической индустрии аккредитованный эксперт по классификации отелей Российской гостиничной ассоциации, доцент МГУ Нелли Маврина.
В январе Госдума приняла закон, предусматривающий введение обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории РФ. С 1 июля 2019 года будут проводить обязательную классификацию в отношении гостиниц, имеющих более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года — в отношении гостиниц, имеющих более 15 номеров, с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц. Запрещается предоставлять гостиничные услуги без такого свидетельства, аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.
"Могу ответить по Москве, что все отели аккредитованы, все отели аккредитованы в 11 городах, где будет проходить чемпионат мира по футболу, тогда как на российском рынке, на мой взгляд, аккредитованы все отели, которые принадлежат к сетям, и не более 5-10% независимых гостиниц", — сказала Маврина.
По словам эксперта, в РФ есть гостиницы, которые ставят себе и по 8 «звезд», которых нет в классификации. Как пояснила Маврина, самостоятельно «нарисованные» звезды в перспективе могут негативно сказаться на посещаемости и отелей, и регионов. «Сейчас весь Краснодарский край имеет обязательную классификацию,
деловые туристы, бронируя гостиницу, обращают внимание на эти символы. Безусловно, приезжая в [другой] регион, они ищут тот же уровень сервиса, который характерен для того или иного уровня „звезд“, — пояснила эксперт.
Свою классификацию будут получать и так называемые объекты сельского туризма. В проекте классификации, который будет работать с 1 января 2019 года, предусмотрели не только „звезды“, но и „ключи“ — символическая характеристика для хостелов и небольших средств размещения в обособленных местах со специфическими характеристиками.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
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