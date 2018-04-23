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Россиянам продают египетские визы в пять раз дороже
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Россиянам продают египетские визы в пять раз дороже 

Рамблер 39 минут назад
Фото: Reuters
Российские туристы оформляли электронные визы в Египет почти в пять раз дороже на «сайте-двойнике», сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.
Компания-посредник GCL Internet Services, не имеющая отношения к правительству североафриканской страны, создала сайт для оформления виз в нее, требуя за свои услуги 118 долларов — 59 за саму визу и такого же размера сервисный сбор.
Между тем на официальном сайте визу в Египет можно оформить за 25 долларов.
Существование «двойника» было раскрыто после многочисленных жалоб туристов на высокие визовые сборы в Министерство иностранных дел Египта. В результате проведенного расследования египетский МИД признал сайт «двойником» «американского происхождения», призвав туристов пользоваться лишь официальным сайтом.
Между тем «сайт-двойник» до сих пор не закрыт, так как его бизнес-модель не предполагает прямого мошенничества — его создатели предлагают лишь посреднические услуги.
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