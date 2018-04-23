Россиянам продают египетские визы в пять раз дороже

Компания-посредник GCL Internet Services, не имеющая отношения к правительству североафриканской страны, создала сайт для оформления виз в нее, требуя за свои услуги 118 долларов — 59 за саму визу и такого же размера сервисный сбор.

Между тем на официальном сайте визу в Египет можно оформить за 25 долларов.

Существование «двойника» было раскрыто после многочисленных жалоб туристов на высокие визовые сборы в Министерство иностранных дел Египта. В результате проведенного расследования египетский МИД признал сайт «двойником» «американского происхождения», призвав туристов пользоваться лишь официальным сайтом.

Между тем «сайт-двойник» до сих пор не закрыт, так как его бизнес-модель не предполагает прямого мошенничества — его создатели предлагают лишь посреднические услуги.