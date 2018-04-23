Запущен новый маршрут Севастополь — аэропорт Симферополь

Севастополе запустили смежный межрегиональный маршрут от Севастополя до аэропорта Симферополь с заездом к новому аэровокзальному комплексу «Крымская волна».

Отметим, что 16 апреля новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополя принял первый рейс. Пассажиры прилетели в Республику Крым из российской столицы

По словам директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игоря Титова, новый рейс был запущен с 21 апреля. Всего запланировано три рейса отправлением в 8:20, 13:50 и 15:05. Летом будут вводиться дополнительные рейсы, пишет ИА SevastopolMedia.