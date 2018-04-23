В Перми назвали самые пунктуальные маршруты общественного транспорта

МКУ «Гортранс» опубликовал рейтинг пермских перевозчиков по соблюдению расписания в первом квартале 2018 года. В число самых пунктуальных вошли девять автобусных маршрутов и один трамвайный.

Рейтинг соблюдения расписания общественным транспортом составляется «Гортрансом» каждый квартал. Перевозчиков оценивают по общему выполнению рейсов, выполнению первых и последних рейсов, а также регулярности движения (количество выполненных рейсов с отклонением от расписания не более пяти минут).

Самым пунктуальным маршрутом в начале 2018 года стал автобус №10. На втором месте трамвай №3, а на третьем — автобус №14. Также в топ-10 вошли автобусные маршруты №74, №66, №48, №44, №21, №58, №4 и №67.

В конце рейтинга оказались перевозчики, работающие на автобусных маршрутах с нерегулируемым тарифом №3т, №7т и 5т.

— С перевозчиками, чьи маршруты нарушают регулярность движения, сотрудники департамента дорог и транспорта проводят работу по недопущению подобных ситуаций, — сообщили в «Гортрансе». — Указанные маршруты начали работу недавно, сейчас расписание маршрутов корректируется с учетом реальной дорожной обстановки, пробок и сезона.

Среди трамвайных маршрутов в лидерах оказались №3, №4 и №5. Среди троллейбусных лучшими оказались маршруты №1, №12 и №8.

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