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В Перми назвали самые пунктуальные маршруты общественного транспорта
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В Перми назвали самые пунктуальные маршруты общественного транспорта 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
МКУ «Гортранс» опубликовал рейтинг пермских перевозчиков по соблюдению расписания в первом квартале 2018 года. В число самых пунктуальных вошли девять автобусных маршрутов и один трамвайный.
Рейтинг соблюдения расписания общественным транспортом составляется «Гортрансом» каждый квартал. Перевозчиков оценивают по общему выполнению рейсов, выполнению первых и последних рейсов, а также регулярности движения (количество выполненных рейсов с отклонением от расписания не более пяти минут).
Самым пунктуальным маршрутом в начале 2018 года стал автобус №10. На втором месте трамвай №3, а на третьем — автобус №14. Также в топ-10 вошли автобусные маршруты №74, №66, №48, №44, №21, №58, №4 и №67.
В конце рейтинга оказались перевозчики, работающие на автобусных маршрутах с нерегулируемым тарифом №3т, №7т и 5т.
— С перевозчиками, чьи маршруты нарушают регулярность движения, сотрудники департамента дорог и транспорта проводят работу по недопущению подобных ситуаций, — сообщили в «Гортрансе». — Указанные маршруты начали работу недавно, сейчас расписание маршрутов корректируется с учетом реальной дорожной обстановки, пробок и сезона.
Среди трамвайных маршрутов в лидерах оказались №3, №4 и №5. Среди троллейбусных лучшими оказались маршруты №1, №12 и №8.
Ранее «Пермская пригородная компания» сообщила о запуске 12 летних электричек.
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