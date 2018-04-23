Любование тюльпанами. Почему туристов завораживает нетронутая донская степь

Внимание, тюльпаны!

Японии такое времяпрепровождение называют ханами — любование цветами, которое для них является важным духовным ритуалом, ему уделяют особое внимание на протяжении всей жизни и учат ему детей с малых лет.

Японцы уверены, что пребывание на природе не только воспитывает эстетические чувства, но и снимает стресс у людей, живущих в больших городах.

С недавних пор в России появилось похожее движение у туристов: приехать на Манчскую долину, что находится на территории посёлка Волочаевский Ростовской области , и молча созерцать за цветением диких тюльпанов.

К этому уникальному явлению природы власти Ростовской области приурочили экологический фестиваль «Воспетая степь», состоявшийся в этом году уже седьмой год подряд. По версии аналитического агентства «ТурСтат», «Воспетая степь» занимает восьмую строчку в рейтинге самых востребованных фестивалей и праздников весны в регионах России, популярных у туристов.

На тюльпаны можно попасть своим ходом, но лучше с организованной туристической группой, ведь все секреты донской степи тогда вам раскроет гид.

Островков цветения осталось не так много, а на отдельные пастбища цветов учёные и вовсе никого не пускают. Сказывается то, что раньше, два десятка лет назад, эти поля распахивались, уничтожая уникальную цветковую уникальность этой местности.

Восстановление первозданных видов растительности занимает много времени. Да и человек безжалостно срывает эти тюльпаны, а чтобы вырос новый цветок нужно шесть-семь лет. В момент нашей экскурсии цвели тюльпаны, которые цвели и в прошлом году, и посеянные шесть лет назад. Поэтому первое, что нас встречает на экологической тропе плакат: «Внимание, тюльпаны! Главное правило — не рвать!»

«Городские тоскуют по природе!»

Дикие степные тюльпаны и ирисы очень избирательны в своём местонахождении. Цветам нужно, чтобы обязательно рядом была водная гладь, и место продувало ветерком. Поэтому красно-желтые поляны расположились на холмистой местности с оврагами. Тут, действительно, потягивает холодным сквознячком, говорят, что там — в ложбинах только недавно сошёл снег.

Люди разбрелись по всему прибрежью озера реки Маныч. Наблюдал такую картину: девушка переоделась в красивое платье и позировала фотографу с полчаса. Можно быть уверенным: снимки получились завораживающими!

Почему люди сюда приезжаю, я спросил у случайных туристов. «Многие городские люди очень тоскуют по природе, она у нас сохранилась в основном в заповедниках, охранной зоне, а цветение тюльпанов и ирисов — это незабываемое зрелище, на этот разноцветный ковер смотришь и восхищаешься. Поэтому люди и едут сюда, за глотком свежего воздуха, за пением жаворонков, всем, тем что остро не хватает нам в городской суетной жизни. Выходишь из машины и испытываешь счастье от запаха степи! — поделились со мной впечатлением туристы.

Заместитель директора по просветительской работе заповедника „Ростовский“ Наталья Медянникова проводит урок любования.

»Есть три вида тюльпанов. Первый тюльпан — это двухцветковый, белый, он самый первый зацветает. В данный момент он уже отцвел, у него на одной ножке два цветка. Второй тюльпан зацветает жёлтенький, в народе он называется солдатиком, а официальное его название тюльпан Биберштейна. Его надо обязательно понюхать, потому что у него непередаваемый аромат! И третий вид, самый красивый краснокнижный — это тюльпан Шренка или Геснера — они красные, желтые. На одном участке заповедника — это как раз резервуар тюльпанов этого вида, научные сотрудники нашли 38 оттенков цветовой гаммы!», — рассказала она.

По словам эксперта, эти тюльпаны, к сожалению, исчезают, поэтому они занесены в Красную книгу России.

Перспективы туризма

Дни цветений тюльпанов для главы администрации Орловского района Юрия Харенко самые хлопотные. В прошлом году сюда на фестиваль «Воспетая степь» приехало рекордное количество туристов — десять тысяч, в нынешнем году только организованных групп насчитали семь тысяч.

«Лично видел, что люди приехали из Челябинска , много автобусов с московскими номерами. В основном люди приезжают на день-два, инфраструктура позволяет принимать столько туристов. Есть три гостиницы, проблем особых не испытываем, жалоб не поступало, но расширяться намерены», — рассказал он о перспективах туризма.

Как отметил Юрий Харченко , сейчас достраивают большой физкультурно-оздоровительный комплекс и рядом с ним планируют построить гостинцу, которую бы задействовали и для спортсменов, и туристов.

К открытию фестиваля у визит-центра заповедника произошло большое событие — к зданию подключили газоснабжение. Теперь здесь туристов могут принимать круглый год, ведь первозданная степь красива по-особому в разные времена года.