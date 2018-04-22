Самолет Air India попал в зону турбулентности, три пассажира пострадали

МОСКВА , 22 апр — РИА Новости . После попадания в зону турбулентности пострадали три пассажира рейса Амритсар — Нью-Дели авиакомпании Air India, сообщает в воскресенье газета India Today.

Инцидент произошел в четверг в 14.50 (12.20 мск), но СМИ о нем стало известно только в воскресенье, уточняет издание.

После того, как самолет попал в зону турбулентности, треснуло стекло иллюминатора. С полок упал багаж. Одна пассажирка ударилась головой о панель обшивки из-за того, что не была пристегнута, говорится в сообщении.

По заявлению представителей Air India, нахождение в зоне турбулентности продлилось от 10 до 12 минут. Дальнейших подробностей в авиакомпании не сообщили. Ведется расследование, дополняет газета.