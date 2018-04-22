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Самолет Air India попал в зону турбулентности, три пассажира пострадали
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Самолет Air India попал в зону турбулентности, три пассажира пострадали 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. После попадания в зону турбулентности пострадали три пассажира рейса Амритсар — Нью-Дели авиакомпании Air India, сообщает в воскресенье газета India Today.
Инцидент произошел в четверг в 14.50 (12.20 мск), но СМИ о нем стало известно только в воскресенье, уточняет издание.
После того, как самолет попал в зону турбулентности, треснуло стекло иллюминатора. С полок упал багаж. Одна пассажирка ударилась головой о панель обшивки из-за того, что не была пристегнута, говорится в сообщении.
По заявлению представителей Air India, нахождение в зоне турбулентности продлилось от 10 до 12 минут. Дальнейших подробностей в авиакомпании не сообщили. Ведется расследование, дополняет газета.
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