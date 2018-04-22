Четырех туристов задержали в чернобыльской зоне 

Мужчин обвинили в нарушении требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Об этом сообщили Nation News.
Молодые люди проникли туда для занятия экстремальным туризмом.
За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в отношении экстремалов завели дело об административном нарушении.
Воронежские экстремалы совершили заплыв на льдине. Чтобы согреться, они разожгли на ней костер, а для релакса соорудили баню и ванну.