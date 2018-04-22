В Таиланде после нападения акулы закрыли один из популярных пляжей

Власти Таиланда закрыли популярный у туристов пляж Сай Ной, расположенный недалеко от города Хуахин , передает НСН.

Отмечается, что запрет связан с нападением акулы на туриста из Норвегии . Запрет продлится в течение 20 дней.

В ближайшее время Департамент морских и береговых ресурсов Таиланда займётся установкой ограждающих сетей вокруг мест, предназначенных для купания.

Местные СМИ подтверждают, что турист, который был ранен в Сиамском заливе в выходные, пострадал от укуса бычьей акулы. Мужчина был доставлен в больницу Бангкока

Хуахин расположен в 220 км от Бангкока, на западном побережье Сиамского залива. Он является одним из старейших и популярных курортов Таиланда.