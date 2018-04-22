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В Таиланде после нападения акулы закрыли один из популярных пляжей
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В Таиланде после нападения акулы закрыли один из популярных пляжей 

Газета.Ru 1 час назад
Власти Таиланда закрыли популярный у туристов пляж Сай Ной, расположенный недалеко от города Хуахин, передает НСН.
Отмечается, что запрет связан с нападением акулы на туриста из Норвегии. Запрет продлится в течение 20 дней.
В ближайшее время Департамент морских и береговых ресурсов Таиланда займётся установкой ограждающих сетей вокруг мест, предназначенных для купания.
Местные СМИ подтверждают, что турист, который был ранен в Сиамском заливе в выходные, пострадал от укуса бычьей акулы. Мужчина был доставлен в больницу Бангкока.
Хуахин расположен в 220 км от Бангкока, на западном побережье Сиамского залива. Он является одним из старейших и популярных курортов Таиланда.
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