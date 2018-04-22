Популярный пляж в Таиланде закрыли на 20 дней из‐за нападения акулы

Пляж Сай Ной в Таиланде , который для туристов стал одним из популярнейших, закрыли на 20 дней из‐за нападения акулы на туриста из Норвегии , сообщает телеканал «360».

Пляж находится недалеко от города Хуа Хин. Турист получил травмы ноги из-за укуса годовалой «бычьей» акулы длиной около метра. Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Пляж закрыли для проведения мер безопасности. Администрация совместно с Департаментом морских и береговых ресурсов Таиланда устанавливает ограждающие сети вокруг мест, предназначенных для плавания.