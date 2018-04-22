Популярный пляж в Таиланде закрыли на 20 дней из‐за нападения акулы 

Пляж Сай Ной в Таиланде, который для туристов стал одним из популярнейших, закрыли на 20 дней из‐за нападения акулы на туриста из Норвегии, сообщает телеканал «360».
Пляж находится недалеко от города Хуа Хин. Турист получил травмы ноги из-за укуса годовалой «бычьей» акулы длиной около метра. Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Пляж закрыли для проведения мер безопасности. Администрация совместно с Департаментом морских и береговых ресурсов Таиланда устанавливает ограждающие сети вокруг мест, предназначенных для плавания.