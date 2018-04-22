Будут возобновлены авиарейсы «Ульяновск — Санкт-Петербург»

Авиарейсы по маршруту « Ульяновск Санкт-Петербург » будут возобновлены с 24 апреля. Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам, сообщает департамент транспорта профильного министерства Ульяновской области

Рейсы будет осуществлять авиакомпания «Руслайн» на воздушных судах CRJ-200 (50 мест). Ее деятельность будет частично субсидироваться из бюджета Ульяновской области. Стоимость билетов с учетом сборов составит от 5100 рублей, как указано на сайте авиакомпании.

Время в расписании указано по аэропорту прибытия.

1. Вторник — вылет из Санкт-Петербурга в 9.50, прилет в Ульяновск в 13.00, вылет из Ульяновска в 13.50, прилет в Санкт-Петербург в 15.00.

2. Суббота — вылет из Санкт-Петербурга в 16.05, прилет в Ульяновск в 19.50, вылет из Ульяновска в 20.05, прилет в Санкт-Петербург в 21.15.