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Впечатленные туристы призывают регионы России посещать Дербент (видео)
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Впечатленные туристы призывают регионы России посещать Дербент (видео) 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Впечатленные туристы призывают регионы России посещать Дербент (видео) Видео с восхищенным отзывом о красоте Дербента появилось в сети Instagram. На видео турист из другого региона России призывает всех посетить этот город.
«Передо мной Дербент, идет вечерний намаз. Вы слышите звуки? Где такое увидишь? И это в России, мы можем все это увидеть сами и потом будут такие впечатления и такие воспоминания. Я советую всем это сделать», — говорит турист.
https://www.instagram.com/p/BhvwjNWhjO4/?taken-by=o_dagestane
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