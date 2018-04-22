Аэропорт Чжэнчжоу стал 12-м по счету аэропортом максимально высокого класса в Китае

Чжэнчжоу, 22 апреля / Синьхуа / — Управление гражданской авиации КНР на днях официально утвердило и одобрило повышение уровня летной зоны аэропорта Чжэнчжоу /административный центр пров. Хэнань, Центральный Китай/ с категории 4Е до максимальной категории 4F. Об этом сообщили в компании «Аэропорты Хэнани».

Теперь аэропорт Чжэнчжоу, став 12-м по счету аэропортом максимально высокого класса 4F в стране, может обслуживать самый большой в мире пассажирский авиалайнер А380 и гарантировать беспрепятственное обслуживание крупногабаритного грузового самолета В747-8F.

В последние годы названный аэропорт ускорил строительство хаба международных воздушных грузоперевозок и крупномасштабного хаба внутренних авиаперевозок, активно формируя глобальную сеть авиамаршрутов «воздушный Шелковый путь».

В настоящее время в аэропорту Чжэнчжоу хозяйственную деятельность осуществляют 54 авиакомпании, совершаются рейсы по 194 пассажирским авиамаршрутам, а число городов, с которыми установлено воздушное сообщение, достигло 112.

В 2017 году объем годовой пропускной способности пассажирских терминалов названного аэропорта достиг 24 млн человеко-раз. При этом в рейтинге по объему пассажироперевозок аэропорт Чжэнчжоу поднялся на 13-ю позицию в стране в прошлом году.

В плане грузовых и почтовых услуг, данный аэропорт в 2017 году впервые совершил прорыв в 500 тыс. тонн, впервые попав по этому показателю в рейтинг топ-50 аэропортов мира. -0-