Уровень воды в Мертвом море непрерывно снижается

Иерусалим , 22 апреля / Синьхуа / — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.

Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.