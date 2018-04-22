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Уровень воды в Мертвом море непрерывно снижается
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Уровень воды в Мертвом море непрерывно снижается 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
Иерусалим, 22 апреля /Синьхуа/ — Мертвое море — один из самых соленых водоемов на Земле — привлекает туристов из разных концов мира. Однако в связи с рядом факторов, включая чрезмерно интенсивную человеческую деятельность, климатические изменения и неэффективное управление, уровень воды в этом озере снижается ежегодно в среднем примерно на 1,2 м. Поэтому защита его экологии носит все более актуальный характер.
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