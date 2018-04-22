Открыто прямое авиасообщение между городами Иньчуань и Цзяюйгуань

Иньчуань, 22 апреля / Синьхуа / — Накануне было открыто прямое авиасообщение между городом Иньчуань /административный центр Нинся-Хуэйского автономного района, Северо-Западный Китай / и городом Цзяюйгуань /пров. Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Это первый прямой авиарейс, связывающий эти два места с целью оптимизации, как людских, так и торгово-экономических обменов. Об этом сообщили в компании «Аэропорты Нинся».

Как сообщила администрация компании, рейс по новому воздушному маршруту выполняется самолетами А320 авиакомпании «Китайские восточные авиалинии» /China Eastern Airlines/. Самолет вылетает из иньчуаньского аэропорта «Хэдун» в 11:15 по пекинскому времени и прилетает в Цзяюйгуань в 12:30; из Цзяюйгуаня рейс отправляется в 13:15 и прибывает в Иньчуань в 14:20. -0-