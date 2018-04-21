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Trip Advisor внес Ханой в список лучших туристических направлений
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Trip Advisor внес Ханой в список лучших туристических направлений 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Ханой занял 12 позицию в списке из 25 лучших туристических направлений по версии Trip Advisor
Посетители сайта советуют туристам посетить Старый квартал сего знаменитыми торговыми улицами, вьетнамский женский музей, посвященный вкладу женщин в историю и культуру Вьетнама и мира, а также в этнографический музей Вьетнама, хранящий 15 000 экспонатов, 42 000 фильмов и фотографий о 54 этнических группах.
Ханой уже неоднократно занимал место в этом списке. В 2014 он был восьмым, в 2015 и 2016 — десятым. В прошлом году его место в списке занял Хойан.
В нынешнем списке лидирует Париж, помимо него путешественники со всего мира рекомендуют посетить Лондон, Рим, Бали, Крит и многие другие места. На 11 месте расположился тайский Пхукет, а на 13 — камбоджийский Сием-Рип.
В региональном списке Ханой занял третье место. Помимо него в азиатский список вошли Сайгон и все тот же Хойан.
В прошлом году Ханой посетило более 4,95 млн иностранных туристов, что на 23% больше, чем в предыдущем году. Ранее мы писали, что вьетнамская столица вошла в список 13 лучших весенних направлений по версии американского интернет-издания Insider.
Источник: VnExpress
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