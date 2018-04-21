Trip Advisor внес Ханой в список лучших туристических направлений

Ханой занял 12 позицию в списке из 25 лучших туристических направлений по версии Trip Advisor

Посетители сайта советуют туристам посетить Старый квартал сего знаменитыми торговыми улицами, вьетнамский женский музей, посвященный вкладу женщин в историю и культуру Вьетнама и мира, а также в этнографический музей Вьетнама, хранящий 15 000 экспонатов, 42 000 фильмов и фотографий о 54 этнических группах.

Ханой уже неоднократно занимал место в этом списке. В 2014 он был восьмым, в 2015 и 2016 — десятым. В прошлом году его место в списке занял Хойан

В нынешнем списке лидирует Париж, помимо него путешественники со всего мира рекомендуют посетить Лондон, Рим , Бали, Крит и многие другие места. На 11 месте расположился тайский Пхукет , а на 13 — камбоджийский Сием-Рип.

В региональном списке Ханой занял третье место. Помимо него в азиатский список вошли Сайгон и все тот же Хойан.

В прошлом году Ханой посетило более 4,95 млн иностранных туристов, что на 23% больше, чем в предыдущем году. Ранее мы писали, что вьетнамская столица вошла в список 13 лучших весенних направлений по версии американского интернет-издания Insider.

Источник: VnExpress