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Поднимали в воздух за 500 рублей: трём авиакомпаниям Южного Урала запретили полёты
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Поднимали в воздух за 500 рублей: трём авиакомпаниям Южного Урала запретили полёты 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Трём магнитогорским авиакомпаниям запрещено перевозить пассажиров до тех пор, пока они не получат необходимые документы. Челябинский областной суд оставил решение суда первой инстанции, принятое по иску Карталинского транспортного прокурора, без изменения.
Речь об ООО «Авиакомпания „МагАвиа“», некоммерческом партнёрстве «Авиакомпания „МагАвиа“» и «УралСпецавиа». Они оказывали платные услуги гражданам без сертификата эксплуатанта и лицензии на перевозку пассажиров. Полёт на самолёте типа Ан-2 стоил 500 рублей за пять минут, прыжок с парашютом — 2500 рублей.
— Услуги авиакомпаний суд признал деятельностью по коммерческой перевозке пассажиров воздушным транспортом, — пояснили в Уральской транспортной прокуратуре. — Эта работа требует обязательного получения разрешительных документов, подтверждающих, что услуги гражданам соответствуют требованиям безопасности для их жизни и здоровья. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменения, а жалобы авиакомпаний — без удовлетворения.
Незаконная деятельность авиаперевозчиков прекращена ещё осенью прошло года.
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