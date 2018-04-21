Ленивые пляжники? Это не про ямальцев!

Пройдет чуть больше месяца, и отпускники, как перелетные птицы, потянутся к теплым краям. Кто-то сразу заляжет на шезлонги, чтобы прожариться до «хрустящей корочки», обновит фотоархив новыми видами роскошных отелей со шведским столом и гигантских аквапарков. А, погревшись лениво на пляже, потянется… куда? «КС» поговорилс туроператорами и выяснил, что земляки, насытившись турами «всё включено», готовы карабкаться в горы, осваивать ремёсла, чистить карму, впитывать вкусные факты из мировой и отечественной истории.

Регата, Килиманджаро или «Золотое кольцо»?

Салехардцы жаждут приключений, знаний и впечатлений, а еще испытывают себя экстримом.

— У пляжного отдыха большой потенциал для познавательного туризма. В любой стране стандартом считается 15–20 экскурсий. Прежде всего, это поездки по историческим местам, плюс уникальные вещи: от сборки сигар до производства национальных напитков, выжимки арганового масла или основ клинописи. Поэтому мы рассказываем нашим клиентам, чем может удивить та или иная страна, — отметил он.

В списке сугубо познавательных туров лидируют европейские страны. Там, подчеркивает Евгений Кириллов, есть визуализация древностей, которые умеют представлять и продавать. Этот источник не иссякнет многие-многие годы.

Стоимость варьируется от спроса. Понятно, туры на новый год и майские праздники стоят дороже. Остальное время может выйти дешевле, но стоит учитывать расходы на оформление визы и авиаперелеты.

Среди отечественных маршрутов в чести Москва Санкт-Петербург , «Золотое кольцо». Ездят наши люди на Камчатку, на Алтай и в Карелию . При этом собеседник «КС» уверен, что и в других регионах России достопримечательностей хватает.

— Мне, к примеру, интересен любой город, где проживает более 500 тысяч человек. Он, как правило, подготовлен для туристов, и в течение двух-трех дней там найдется, что посмотреть, — отметил Евгений Васильевич.

Есть среди клиентов фирмы и те, кто предпочитает активный и даже экстремальный отдых. К примеру, некоторые готовы тратиться на регаты, фрирайд, посещения мыса Горн или восхождение на Килиманджаро.

А вот событийный туризм у салехардцев не на первом месте. Конечно, отдельные горожане стремятся попасть на Олимпиаду или карнавал, однако таких немного.

НОЯБРЬСК

Льготники согласны на Камчатку

Активный экскурсионный отдых привлекает целые семьи, особенно когда отпуск льготный.

— Пользуется популярностью «Золотое кольцо», экскурсионные программы по Москве и Санкт-Петербургу, — рассказали «КС» в одной из турфирм Ноябрьска. — Отпуск у северян длинный, поэтому многие его делят на части и перед пляжным отдыхом отдают дань познавательной программе. Несколько раз у нас заказывали семейный тур в Карелию через Москву, были бронирования туров на Камчатку.

Так, отдыхать в Карелии можно круглый год. За пятидневный тур на двоих из Москвы вы заплатите около 28 тысяч рублей. Но, утверждают туроператоры, оно того стоит. Огромное количество озер, хвойный лес, знаменитый музей-заповедник Кижи, Валаам, Соловецкие острова влекут туристов.

Десять дней на Камчатке обойдутся приблизительно в 85 тысяч рублей, не считая дороги. Программа насыщенная, каждый час пребывания расписан по минутам. Долина Гейзеров, вулканы, голубые озера, заповедники. Туроператоры заверяют — скучать не придется.

— Несколько раз мы отправляли на Камчатку тех, у кого льготный отпуск. Дорога неблизкая и недешевая, но отечественная экзотика манит туристов, — говорит туроператор Надежда. — Был заказ путевки в Калининград , цена из Москвы на 10 дней около 80 тысяч рублей.

С детьми ноябряне предпочитают всё-таки отдых у теплого моря. Лидирует Турция , есть заявки в Болгарию , Индию, Испанию . В июне семейная недельная путевка из Сургута в Турцию на троих, включая десятилетнего ребенка, обойдется приблизительно в 120 тысяч, в Болгарию — 105 тысяч, Абхазию — 102 тысячи рублей. При тех же условиях можно отдохнуть в Крыму за 93 тысячи, в Краснодарском крае за 102 тысячи рублей.

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

За грязью — в Европу, за нирваной — в Азию

Новоуренгойцы с удовольствием тратят отпускные дни на оздоровление, не забывая об отечественных санаториях.

— Это курортное местечко мирового масштаба давно и прочно обосновалось в каталогах местных путешественников. Бальнеологическое грязелечение недешевое, но вполне подъемное для средней семьи, — рассказывает Ольга, сотрудница одной из турфирм.

Летом стоимость выше. Если взять бархатный сезон, то путевка маме с ребенком до семи лет обойдется от 55 до 220 тысяч рублей, в зависимости от комфорта и «курсовки» с медуслугами.

Нравятся северянам курорты китайского острова Хайнань. Поездку оформляют через турагентства, а процедуры оплачивают на месте отдельно.

— Две недели проживания в городе Сайнань в трехзвездочном отеле рядом с оздоровительным центром обойдутся маме с малышом в 84 тысячи рублей. Туда входит завтрак, проживание, трансфер и страховка. Забота о здоровье пойдет отдельной строкой расходов, — отмечают менеджеры

Не забывают новоуренгойцы и родные санатории в Тюменской области , Крыму, Сочи и Анапе . Путевки в эти края всегда расходятся быстро.

Отдельных духовно-просветительных туров у местных турфирм нет, но могут «укомплектовать на любой вкус».