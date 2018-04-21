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С сегодняшнего дня и на все лето в Костроме введены рейсы для садоводов
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С сегодняшнего дня и на все лето в Костроме введены рейсы для садоводов 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
С сегодняшнего дня в Костроме начинают работать рейсы для садоводов. Они будут действовать в течение всего летнего периода, сообщает пресс-служба городской администрации.
Автобусы маршрута № 56 «ВР „Солнечный“ — завод „Красная Маевка“ будут ездить до остановки „Сады Майские“. По будням отправление от „ВР „Солнечный“: 07:18, 09:06, 10:09, 14:48, 19:18, от Садов „Майские“: 08:18, 10:06, 11:09, 15:48, 20:18.
По выходным до садов „Майские“ продлят все рейсы этого маршрута.
Изменен и маршрут № 18 „Калориферный завод — Калориферный завод (кольцевой)“. По выходным дням его автобусы будут следовать по улицам Индустриальной — Долгая Поляна — Профсоюзной, далее — по своему маршруту.
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