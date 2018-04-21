Успеть за 4 дня: где круто отдохнуть на майские праздники

«В целом, на майские праздники тем, кто не успел куда-то уехать, можно подумать на тему поездки в Подмосковье , по России , ближайшему зарубежью, в бывшие республики СНГ», — говорит Елена Лысенкова , генеральный директор Hospitality Income Consulting, — «Большинство билетов в Европу уже выкуплено, а оставшиеся цены достаточно завышенные. При этом тем, кто не хочет никуда лететь, достаточно вариантов поездки — существует на расстоянии 300-400 км от Москвы

В Питер — вкусно обедать

Преимущества поездки в Питер в мае настолько очевидны, что ты, наверняка, и сама думала туда отправиться. Так, не останавливай себя! Тепло, близко и очень атмосферно — Северная столица — самое крутое место для спонтанного путешествия. Выезжать сюда можно хоть каждую неделю — транспорт ходит так часто, что даже в праздничные дни билетов хватит и на тебя, и на друзей.

Вместе стоит отправится в один из местных ресторанов. Кухня Питера — уникальное явление — нигде в России нет столько авторских, аутентичных и смелых и даже безумных заведений. Одно из таких — бар-ресторан «География», в котором соответственно названию молодой шеф Сергей Лаврушин умело миксует паназиатский колорит с мексиканской и северной кухней.

За более привычными блюдами стоит заглянуть на «Мансарду» — кухня здесь простая, но изысканная. Основное преимущество ресторана — расположение. С высоты крыши бизнес-центра из панорамных окон открывается сногсшибательный вид на монументальный Исаакиевский собор. Кстати, здесь же находится знаменитый отель «Астория», если располагаешь средствами, смело бронируй номер, — на майские устроят интересную программу, вдохновленную русским балетом. Гостей посадят в специальный трансфер и отправят в студию «Конекст Про» на два уроки балета и растяжки. Восполнить потраченную энергию предложат десертом «Лиана Вишнева», созданным шеф-кондитером отеля Юлией Ивановой в партнерстве со знаменитой балериной, да еще и подарят роскошный фотоальбом « Диана Вишнева . ХХ».

Зеленые долины, бескрайние виноградники, старые церкви и фантастические горные пейзажи — в 2 часах 30 минутах полета от Москвы живет удивительная страна — Грузия. И еще приятней, что сюда не нужна виза, а билет на самолет стоит не дороже поездки на «Сапсане» (но на майские, конечно, готовься выложить чуть большую сумму).

На праздники в Грузии установится по-настоящему весенняя погода в +25 градусов –идеальное время, чтобы исследовать старинные постройки и затерянные пещерные города. Например, недалеко от Тбилиси у извилистой речушки Кура расположилась уникальная система сооружений первого тысячелетия — Уплисцихе. Его архитектура — каменная порода, испещренная 150 гротами. Самое интересное, что люди не уходили из этих пещер до XIX века, благодаря чему Уплисцихе теперь — объект, охраняемый ЮНЕСКО

Хотя кажется, — в Грузии гораздо больше гордятся не пещерами, а местными виноградниками и вином. Поэтому жители наперебой рассказывают туристам об удивительной истории этого напитка. Послушать истории о том, что якобы вино произошло в Грузии можно восточнее Тбилиси в ресторане и винодельне Nelkarisi. Здесь гости не только обедают с видом на Алазанскую долину, но делают традиционную чурчхелу и дегустируют вино. Чтобы посетить винодельню, стоит остановиться в соседнем отеле Royal Batoni, или приехать на день из Тбилиси.

Белек — загорать на пирсе

Еще незаполненная туристами и не жаркая от сильного солнца, но все такая же прекрасная, яркая и незабываемая Турция — в самом начале мая становится почти уединенным раем для отдыха. В курортных городах только-только открывают пляжный сезон и первых гостей принимают так радушно, что можно почувствовать себя настоящей королевой.

Одним из лучших пляжей традиционно считается — пирс в районе Белека, где вдоль Средиземноморского побережья раскинулась серия роскошных отелей с собственными гольф-клубами, вертолётными площадками, волшебными SPA-центрами и крутой развлекательной программой.

Например, в огромном комплексе пятизвездочного отеля Ela Quality Resort Belek 1 мая начнется майский музыкальный фестиваль, который откроет одна из самых успешных румынских танцевальных групп Fly Project, продолжит его Согдиана и многие другие звезды.

Добираться на праздники до главных курортов в Турции сложно — билеты достаточно дорогие. Дмитрий Хаванский , менеджер по развитию Skyscanner в России советует не выбирать самые «горячие» даты (начало и конец официальных выходных): «лучше возьми пару дней отпуска, немного сдвинь сроки поездки — и сможешь существенно сэкономить деньги».

Не такая раскрученная среди русских туристов, но тем не менее крайне радушная к ним Сербия, всегда радовала безвизовым режимом, близким перелетом, низкими ценами и славянской душой. При этом отдельные ее районы — это та же «Европа» с завораживающими замками времен Средневековья и самыми качественными оздоровительными курортами, которые по праву занимают нишу самых лучших. Именно сюда в мае после затяжных холодов и долгих рабочих будней в мае приезжают восстанавливаться туристы со всего мира.

А все потому, что в Сербии есть все, что нужно для оздоровления — лечебная грязь, минеральная вода, более 300 термальных источников и хорошо оборудованные лечебные комплексы. Один из таких — внушительный комплекс «Врнячка баня», он выстроен рядом с термальными водами, история которых насчитывает более двух тысячелетий. Курорт сегодня сравнивают с «Карловыми Варами», но при этом стоимость на услуги более демократичные, а толкающихся у источников отдыхающих значительно меньше.

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Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK