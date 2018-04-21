В Сочи пройдут бесплатные туры по заповеднику 

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Кавказский природный биосферный заповедник приглашает гидов и экскурсоводов на бесплатные экскурсии, сообщает официальный сайт природоохранной территории.
В Кавказском заповеднике 24 и 26 апреля пройдут информационные туры для гидов и экскурсоводов Краснодарского края.
Участники познакомятся с музейными и выставочными экспозициями, туристическими маршрутами, экскурсионными программами.
24 апреля состоится тур в Тисо-самшитовую рощу (Хостинский район Сочи, центральный вход). В программе экскурсия по экотропе «Малое кольцо», лекция о состоянии Самшита колхидского и чайная церемония.
26 апреля пройдет инфотур в экокомплекс Лаура (район Красной Поляны). Участники посетят вольерный комплекс, музей в Визит-центре, а затем отправятся небольшой поход по части туристического маршрута «По долине реки Ачипсе».