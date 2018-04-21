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Трём уральским авиакомпаниям снова не разрешили перевозить пассажиров
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Трём уральским авиакомпаниям снова не разрешили перевозить пассажиров 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Руководство трёх уральских авиакомпаний не смогло добиться разрешения на перевозку пассажиров самолётами Ан-2, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Такое решение вынес Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке иски ООО «Авиакомпания „МагАвиа“ и некоммерческих партнёрств „Авиакомпания „МагАвиа“ и „Авиакомпания „УралСпецавиа“. Ранее полёты на „кукурузнике“ этим трём юрлицам запретил Правобережный райсуд Магнитогорска.
Напомним, в ходе проверки выяснилось, что уральские авиакомпании не имеют сертификата эксплуатанта и лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом. При этом вопреки требованиям федерального законодательства они предоставляли населению платные услуги, а именно — прыжки с парашютом с воздушных судов и полёты на самолёте типа Ан-2. Информация об этом была размещена в социальных сетях. Оказанные услуги авиаперевозчики оформляли приёмом граждан в члены некоммерческих партнёрств, однако потребители таковыми не являлись.
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