Трём уральским авиакомпаниям снова не разрешили перевозить пассажиров

Руководство трёх уральских авиакомпаний не смогло добиться разрешения на перевозку пассажиров самолётами Ан-2, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Такое решение вынес Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке иски ООО «Авиакомпания „МагАвиа“ и некоммерческих партнёрств „Авиакомпания „МагАвиа“ и „Авиакомпания „УралСпецавиа“. Ранее полёты на „кукурузнике“ этим трём юрлицам запретил Правобережный райсуд Магнитогорска

Напомним, в ходе проверки выяснилось, что уральские авиакомпании не имеют сертификата эксплуатанта и лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом. При этом вопреки требованиям федерального законодательства они предоставляли населению платные услуги, а именно — прыжки с парашютом с воздушных судов и полёты на самолёте типа Ан-2. Информация об этом была размещена в социальных сетях. Оказанные услуги авиаперевозчики оформляли приёмом граждан в члены некоммерческих партнёрств, однако потребители таковыми не являлись.