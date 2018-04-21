В Костроме туристам предложат курсы по этикету и беседы об искусстве

Администрация Костромы рассказала, чем нынче будут привлекать гостей города. Первые группы туристов, прибывающие к нам по Волге, ожидаются уже 26 апреля, сообщает пресс-служба Думы Костромы.

Для начала, обещают благоустроить территории, по которым проходят туристические маршруты. Проведут ямочный ремонт дорожного покрытия подъездных путей к туристическим объектам. Среди попавших в эту категорию улицы: 1 Мая, Пятницкая, Островского, Текстильщиков, Молочная гора и Советская.

Среди подлежащих ремонту объектов выделяют арку с колоннами главного входа в парк «Центральный». Ее должны обновить и покрасить до 1 июля. А также беседку Островского. Текущий ремонт этой достопримечательности обещают закончить до 30 апреля. А к 5 июня отремонтируют парапеты на улицах Чайковского и Советская.

К июню нанесут разметку и организуют парковки для организованных групп, прибывающих в Кострому на автобусах. К традиционным адресам прибавляется парковка у резиденции Снегурочки. Ее благоустроят к началу октября.

В разделе «новые объекты показа» в 2018 году один пункт: открытие гостиницы на Проспекте мира. Зато музеи обогатят культурную программу пребывания туристов в областном центре новыми мероприятиями. Так Музей сыра запускает программу-дегустацию «Сырная диетология», Музей дом городского головы Ботникова — мастер-классы по этикету и беседы об искусстве.

С воодушевлением рассказывают представители администрации о мероприятиях, которые будут проходить в Костроме в рамках проекта «Золотое кольцо России». Очень вдохновляет чиновников идея присвоения «Золотого стандарта гостеприимства», который планируется выдавать объектам размещения.

Удалось увязать календарь событий со всеми городами Золотого кольца. То есть, знаковые мероприятия в городах не будут пересекаться по датам. Более того, в проведении на День города Шатра с угощениями ожидается участие и наших соседей.

Иными словами, городские власти возлагают надежды, что возрождение Золотого кольца повысит туристическую привлекательность всех участников этого союза.

Участники совещания, в свою очередь, предложили в наших реалиях использовать местный колорит и к посещению привычных туристических объектов добавлять осмотр наших исторических зданий, сохранивших дух старого купеческого города — двухэтажного, обрамленного кружевами наличников, что всегда представляет интерес для жителей мегаполисов. Для этого, правда, предстоит привести фасады в порядок.