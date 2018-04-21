В аэропорту Пекина отменили почти сто рейсов

"В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня в графике работы произойдут большие изменения", — говорится в сообщении администрации воздушной гавани. Отменили пока только внутренние рейсы.
Лайнеры российской компании "Аэрофлот" прибывают и вылетают по расписанию, передает ТАСС.
По прогнозу метеорологов, большую часть дня в столице Китая будет идти слабый дождь, а примерно в 16 часов в районе аэропорта ожидаются гроза и ливни. По данным он-лайн табло, 21 апреля воздушная гавань Пекина должна обслужить 1 тысячу 724 рейса.