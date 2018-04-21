Полетели: авиакомпания Air Arabia запустила новый рейс из Грозного в ОАЭ

Новый рейс из Грозного в Шарджу может стать одним из самых востребованных для жителей всего Северного Кавказа. Это важный шаг для развития международного авиасообщения в регионе.

Пассажиров первого авиарейса Грозный-Шарджа провожает большая делегация во главе с вице-премьером правительства республики. По его словам, открытие новых международных авиамаршрутов — одна из стратегических задач региона.

Этот вопрос на личном контроле главы Чечни . Переговоры с крупнейшим авиаперевозчиком на Ближнем Востоке и в Северной Африке «Эйр Арабия» шли около года и наконец, успешно завершились.

"Вначале они вообще не планировали ставить рейс на нашу республику, но в ходе длительных переговоров, они всё такие пошли на встречу и решили поставить сначала два рейса в неделю, и в будущем планируют увеличивать количество рейсов Грозный-Шарджа", — подтвердил Хасан Хакимов , вице-премьер правительства Чеченской республики.

Для жителей Чечни прямой рейс из Грозного в ОАЭ стал настоящим подарком. До этого дня сначала приходилось добираться в соседние регионы, а это не менее 3 часов в дороге. Более того, цены на билеты теперь значительно ниже.

Иордании и Новый авиамаршрут из Грозного в Шарджу сможет охватить весь Северокавказский федеральный округ. В авиапарке «Эйр Арабия» 50 новых пассажирских самолетов Airbus А320. Компания охватывает более 140 направлений. Пять базовых аэропортов перевозчика расположены в ОАЭ, Марокко Египте . Первый рейс из Шарджи в Грозном встречали с цветами прямо у трапа воздушного судна, а через час самолет вылетел обратно с новыми пассажирами на борту.

Шарджа, куда отправился первый авиарейс из Грозного, считается культурной столицей ОАЭ. Множество исторических объектов привлекает туда туристов со всего мира. Ожидается, что теперь это направление станет одним из самых популярных и в Чечне.